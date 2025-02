Lipari, 4 persone denunciate per spaccio di droga

I carabinieri hanno denunciato 4 giovani per detenzione e spaccio di droga. Dopo il giovane di 23 anni, sono caduti nella rete dei militari dell’Arma altri tre isolani segnalati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione fornita, i tre si aggiravano per le vie del centro in atteggiamento sospetto, poi una volta sottoposti a perquisizione personale è saltata fuori la droga (32 grammi di hashish), insieme alla somma in contanti di 120 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. I tre isolani sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto. I deferimenti seguono la denuncia di una persona, eseguita la settimana scorsa sempre dai carabinieri di Lipari in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .Tutta la droga è stata sequestrata e consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.