Lipari, pista al buio: elicottero con paziente in codice rosso ha difficoltà ad atterrare

La paziente è in codice rosso e ieri sera l’elisoccorso del 118 ha avuto difficoltà ad atterrare perché la pista limitrofa all’ospedale di Lipari era al buio.

L’impianto elettrico non era funzionante per le lampade fulminate. Così l’elisoccorso, visto il gravissimo caso che interessava la paziente, ha fatto diversi giri in volo attorno alla struttura, prima che alcuni presenti intervenissero con le loro auto e con i fari illuminassero la pista eliportuale.

Sono stati attimi di grande tensione e c’è voluto anche l’intervento della pattuglia dei carabinieri. Fatto sta che il velivolo subito dopo è potuto atterrare e la donna è stata trasferita in ospedale a Messina. Non è la prima volta che accade che nell’impianto non viene effettuata la manutenzione. Dopo le polemiche esplose tra i presenti, notte tempo la protezione civile ha provveduto a sostituire le lampade.