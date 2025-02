Rifiuti abbandonati a Lipari, fioccano le multe

Multe per eifiuti abbandonati a Lipari, soprattutto nelle borgate alte dell’isola, inflitte dalle guardie ambientali. Ma fioccano anche le sanzioni in pieno centro urbano e soprattutto ad opera della polizia municipale. Sono stati sei gli isolani e le ditte che non hanno rispettato i giorni e l’ora per il deposito della spazzatura. Dopo le verifiche della polizia municipale multe per circa 350 euro.

Una signora è stata anche sanzionata con 250 euro per non aver iscritto il cane di razza nell’anagrafe canina. Era stato segnalato nella banchina di Canneto e dopo l’accertamento della polizia municipale, comandata da Franco Cataliotti era stato anche rinvenuto privo del microchip di identificazione. Le guardie ambientali hanno perlustrato a Castellaro, località di Quattropani dove settimanalmente vi è una vera e propria discarica di ingombranti e hanno bloccato una decina di isolani pronti al deposito selvaggio anche di una carcassa di lavatrice.

La giunta Gullo nel contempo prosegue nelle scuole dell’isola la campagna di sensibilizzazione per lla differenziata con l’assessore Gianni Iacolino, il consigliere Christian Lampo e il consulente della ditta Eco-Burgus ed Sicilcoop di Carini e Rometta Francesco La Spada. La differenziata è al 54% è l’obiettivo è arrivare al 65% per diventare Comune virtuoso e far divenire i rifiuti risorsa.