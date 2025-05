Minaccia con un coltello la madre che gli nega i soldi, arrestato a Messina

I carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti della madre. Militari dell’Arma, intervenuto dopo una segnalazione al 112, hanno trovato l’uomo nell’abitazione della vittima che, in forte stato di agitazione, con un coltello da cucina stava minacciando di morte la madre a cui aveva richiesto del denaro. Dichiarazioni rese dalla donna e da alcuni familiari presenti hanno permesso ai carabinieri pregresse condotte intimidatorie e violente del 28enne nei confronti della madre.