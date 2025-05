Minacce e vessazioni alla madre, scatta un arresto a Giardini Naxos

I carabinieri di Taormina in nottata hanno arrestato un trentenne a Giardini Naxos per aver violato il provvedimento di allontanamento - a cui era stato sottoposto il giorno prima - dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, che l’aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

La donna aveva riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni psicologiche e fisiche da parte del figlio, che l'aveva minacciata anche mediante l’uso di armi bianche, per ottenere denaro per l’acquisto di droga.

I militari dell’Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, transitando nei pressi dell’abitazione della vittima per verificare il rispetto del provvedimento, hanno trovato il giovane in evidente stato di alterazione, che voleva entrare nell’abitazione della madre.

Bloccato, e stato condotto in caserma in attesa del provvedimento dell’autorità giudiziaria.