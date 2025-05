Scommesse clandestine, smantellata una rete a Messina: 22 arresti

Scommesse, riciclaggio e autoriciclaggio: sono 22 gli arresti, dei quali 9 in carcere e 13 domiciliari, con cui la guardia di finanza di Messina ha smantellato un’organizzazione che dal 2022 ad oggi gestiva la raccolta di scommesse sportive clandestine a quota fissa e gioco d’azzardo attraverso piattaforme di gioco on-line illegali, e poi reimpiegava i profitti grazie a prestanomi.

Secondo quanto emerge dall'inchiesta gestita per mesi dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalle sostitute della Dda Antonella Fradà e Liliana Todaro, a Messina era stata impiantata un'organizzazione capillare con ruoli ben definiti sin dal 2018 che era ancora in attività, e con la capacità di captare centinaia di migliaia di euro su piattaforme illegali, le cosiddette “skin”, quelle definite dall'estensione “.com” invece che dall'estensione“.it”, che - spiega il gip -, è l'unica consentita dalla legge italiana. In questa vicenda c'era spesso una facciata legale nei vari punti distribuiti in città, poi però parecchi clienti venivano deviati verso le scommesse sui siti illegali con il miraggio di guadagni più alti in caso di vincita. Si poteva scommettere su tutto, su qualsiasi sport. Parlando sui canali di Telegram. I reati contestati a vario titolo dalla Procura sono l'associazione a delinquere finalizzata alle scommesse clandestine, una serie di scommesse illegali e l'autoriciclaggio che in pratica era il reinvestimento dei guadagni illegali per l'acquisto di beni immobili come case, terreni, oppure partecipazioni azionarie, o ancora finanziava l'apertura di nuovi punti scommesse.