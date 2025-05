Lipari, donna operata in ospedale grazie all'acqua delle autobotti

Lipari, in ospedale arriva l’acqua e la signora è stata operata. L’intervento è perfettamente riuscito e l’isolana felice e contenta finalmente potrà fare rientro a casa. Per la donna dopo qualche giorno è finito il calvario. Difatti poco prima di entrare in sala operatoria si era sentita dire dai medici che l’intervento sarebbe stato rinviato per mancanza di acqua.

La polemica che si è scatenata con il ping pong di responsabilità tra ospedale e Comune ha contribuito ad autorizzare immediatamente l’invio dell'acqua con un via vai di autobotti fin quando finalmente la cisterna era piena.