Eolie, spiagge in «via di estinzione»: lanciato un Sos

Alle Eolie spiagge «in via di estinzione». A livello politico è stato lanciato un Sos per i litorali di Vulcano e Panarea dal gruppo consiliare guidato da Gaetano Orto. Ma sono diversi gli arenili che rischiano di scomparire. Nel centro dell’isola c’è Marina Lunga, una volta spiaggia più popolare anche con cabine, a Canneto a Calandra ormai con sali massi, per non parlare di Papisca, ex spiaggia bianca di pomice la cui cartolina d’epoca continua a girare in tutto il mondo.

Anche a Salina è a rischio la spiaggia di Pollara divenuta famosa per il film «Il Postino» con Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta, ma la giunta di Clara Rametta si è attivata per la messa in sicurezza del costone e per il ripascimento. Anche a Leni, in località Rinella, l’ex amministrazione di Giacomo Montecristo ha realizzato il ripascimento della spiaggia, come a Lipari in sinergia tra l’ex giunta di Marco Giorgianni e dell’attuale di Riccardo Gullo, in località Porto delle Genti.