Lipari, con l'auto contro un muro: paura per una turista svizzera

Una turista svizzera con la sua auto si è schiantata contro il muro in una via Avvovato Maggiore a Lipari. La conducente ha accusato, probabilmente, un malore perdendo il controllo dell'auto. «Abbiamo sentito una botta fortissima dalle nostre case», hanno commentato alcuni abitanti della località. Sul posto l'ambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

La donna è apparsa cosciente, ma in evidente stato di choc ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti perchè dall'auto usciva anche del fumo, ma è stato accertato che proveniva dagli airbag. Intervenuto anche un carroattrezzi per spostare l'auto che intralciava il traffico. I carabinieri hanno avviato le indagini.