Messina, segue la ex con l'auto per intimidirla: arrestato

Seguiva l’ex per intimidirla: nello scorso fine settimana, di notte, nel villaggio Santa Margherita di Messina, i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

A operare l’arresto sono stati i carabinieri della stazione di Santo Stefano Medio che, a seguito di una chiamata pervenuta al numero di pronto intervento 112, sono intervenuti in una via del centro abitato, ove hanno bloccato l'uomo che, alla guida della propria autovettura, stava seguendo il veicolo dell’ex fidanzata per intimidirla. I successivi accertamenti hanno permesso di raccogliere plurimi elementi circa le condotte persecutorie commesse dall’arrestato, avvenute negli ultimi tre mesi, tali, affermano i militari, da aver ingenerato nella vittima un permanente stato di ansia e preoccupazione che ha provocato un cambiamento delle sue abitudini di vita.

Ultimato il quadro indiziario, i carabinieri hanno formalizzato l’arresto dell’uomo, convalidato dal giudice per le indagini perliminari del Tribunale di Messina.