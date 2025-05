Furgone in fiamme sulla Messina-Palermo, passeggeri in salvo

Furgone in fiamme stamani sulla A20 Messina - Palermo. Il mezzo, utilizzato per il trasporto di mangimi, ha preso fuoco mentre transitava lungo il viadotto Naso, in direzione Messina, tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Brolo.

Fortunatamente non si registrano feriti con gli occupanti che tempestivamente sono riusciti ad abbandonare il mezzo e mettersi a riparo prima che lo stesso fosse avvolto dalle fiamme.

Sul posto una squadra del presidio antincendio in servizio su quel tratto di A20 e gli uomini della Polizia stradale di Sant’Agata Militello che tempestivamente hanno messo in sicurezza il transito autostradale. Sul posto anche le squadre del soccorso stradale per la rimozione del mezzo e la bonifica dell’area.