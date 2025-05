Scoperta una rete organizzata nel traffico di droga nel Messinese, cinque ordinanze di custodia cautelare

A seguito degli sviluppi investigativi, la Dda ha chiesto al Gip di disporre misure cautelari a carico di cinque indagati già sottoposti ad interrogatorio. Le nuove ordinanze hanno previsto la custodia cautelare in carcere per un trentasettenne e gli arresti domiciliari, con divieto assoluto di comunicare con persone diverse dai conviventi per un cinquantottenne, un quarantottenne, un trentanovenne e un trentunenne. Tutti accusati di aver avuto un ruolo attivo e determinante all’interno della rete di spaccio.

Lo scorso tre aprile altre due persone erano state arrestate dalla polizia con l’accusa di far parte di un gruppo dedito al traffico di droga nel territorio di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, e che alimentava anche un flusso di cocaina verso le isole Eolie, dove la sostanza arrivava nascosta nel mobilio o in ciclomotori spediti a uno degli indagati.