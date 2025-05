Messina, Pietro Franza coinvolto in un incidente: ricoverato al Papardo

L’imprenditore Pietro Franza, 56 anni, presidente di Sicindustria Messina, è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto sul viale della Libertà a Messina, nei pressi del Museo regionale.

Lo scontro, per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un’auto e una moto. Franza, che si trovava in sella alla due ruote, ha riportato alcune fratture che hanno reso necessario il ricovero all’ospedale Papardo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per effettuare i rilievi.