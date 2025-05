Motociclista finisce contro un muretto, un morto a Taormina

Un uomo di Giardini Naxos ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Taormina. La vittima, Daniele Catanzaro, 47 anni, stava viaggiando lungo la Strada provinciale 10, la via Luigi Pirandello che conduce in città dal lato sud, in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, quando avrebbe perso il controllo del motociclo schiantandosi contro un muretto in pietra ai lati dell'arteria stradale, perdendo la vita sul colpo a causa dei gravi traumi subiti.

L’incidente sarebbe dunque di natura autonoma e non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono giunti i i soccorsi, ma per Catanzaro non c’era ormai più nulla da fare. Sulla via Pirandello è intervenuta la Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.