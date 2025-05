Salina, verso l'area marina protetta

Si è tenuto a Santa Marina Salina e dice il sindaco Domenico Arabia «ha rappresentato una stimolante occasione di confronto sui temi della tutela del mare e del turismo sostenibile in un contesto – come quello dell’isola ormai avviato verso l’istituzione di una amp».

«È stato anche evidenziato - puntualizza Ireneo Giardinello, sindaco di Leni - come qualsiasi futura gestione richieda una precisa visione a lungo termine, che non potrà prescindere dal più ampio coinvolgimento delle diverse categorie e di esperti e dal saper canalizzare risorse e progettualità per uno sviluppo realmente sostenibile».

Per l’area marina protetta invece vi sono «resistenze» al Comune di Lipari che abbraccia ben sei isole dell’Arcipelago.