Un fulmine colpisce una casa a Roccafiorita, distrutta la mansarda

Attimi di paura ieri pomeriggio a Roccafiorita in provincia di Messina. Un fulmine ha colpito un’abitazione in via Francesco Bonanno, innescando un violento incendio all’ultimo piano mansardato che era stato adibito a cucina. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'episodio è avvenuto durante un’intensa attività temporalesca. La scarica avrebbe colpito l’impianto elettrico dell’edificio, provocando un corto circuito e dando origine alle fiamme che, partite dal frigorifero, hanno rapidamente avvolto l’intero locale.

Gli occupanti dell’appartamento sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, con un’autopompa serbatoio e un pick-up attrezzato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 18.

I danni all’immobile risultano ingenti: la mansarda è andata completamente distrutta e si registrano danni strutturali al tetto. Secondo le prime verifiche, tuttavia, la stabilità dell’edificio non risulta compromessa. Le autorità competenti stanno proseguendo gli accertamenti per valutare l’entità complessiva del danno.