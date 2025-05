Minacce e aggressioni fisiche e psicologiche sulla convivente, un arresto a Giardini Naxos

Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi ai danni della convivente. Il fatto è avvenuto a Giardini Naxos, in provincia di Messina, dove i carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’arresto è stato operato in flagranza di reato dalle pattuglie dell’Arma, che si sono recate presso l’abitazione della vittima, dopo che quest’ultima aveva richiesto aiuto contattando il numero di pronto intervento «112» per segnalare l’aggressione fisica subita dal compagno. L’attività investigativa ha consentito di accertare continue vessazioni, avvenute durante la loro relazione, commesse con minacce, aggressioni fisiche e psicologiche, che le hanno provocato uno stato d’ansia tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.