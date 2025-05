Eolie, salvata la tartaruga Odissea: aveva ingoiato lenze da pesca

Neanche il tempo di curare Nina e liberarla in mare ed il team di Monica Blasi ha soccorso un’altra tartaruga Caretta caretta che nuotava con difficoltà.

“Nel canale Filicudi-Salina – racconta Monica Blasi, fondatrice e direttrice di Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine – abbiamo recuperato la giovane Caretta caretta con una lunga lenza che usciva fuori dal becco e l'amo ingerito, probabilmente nell'esofago. Per il film kolossal che si sta girando alle Eolie l’abbiamo chiamata Odissea. Le condizioni della piccolina non sono buone, gli ami nella lenza sono arrugginiti a testimonianza che molto probabilmente è da molto tempo che si trova in questa condizione. Abbiamo trasferito nel pomeriggio “Odissea” a Lipari per imbarcarla con la nave dove sarà accolta nel centro di Portici per subire l'intervento operatorio e la riabilitazione. Incrociamo le dita! Abbiamo fatto tutto il possibile!”.

La dottoressa Blasi ha anche annunciato che sabato 26 aprile alle ore 20.30 in piazza a Marina Corta, Lipari, vi sarà la proiezione del documentario "I Giganti del Mare Eoliano", una versione rivisitata del documentario “Capo D'Eolo” dove sono stati aggiunti nuovi video e le registrazioni delle vocalizzazioni delle diverse specie di cetacei che passano alle isole Eolie.