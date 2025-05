Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora di origine austriaca, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria a Messina perché trovato in possesso di 4 notebook e altro materiale informatico sottratto dagli uffici della società di navigazione Caronte & Tourist. Era già stato indagato pochi giorni prima per ricettazione in quanto trovato con presidi medici asportati da un pronto soccorso.