Nessuna frode a Lipari sulle forniture idriche, archiviazione anche per Cocina

L'Inchiesta sulla gestione del servizio idrico a Lipari finisce con l'archiviazione per 45 indagati. tra ex amministratori, dirigenti del Comune e imprenditori. Il decreto è stato firmato dal gip del tribunale di Barcellona, Giuseppe Caristia, su richiesta della procura della Repubblica. L'accusa era di frode in contratti e truffa aggravata ai danni dello Stato, che si sarebbe consumata dal 2016 al 2021, nelle pubbliche forniture di acqua potabile destinata al Comune di Lipari. Le indagini si erano sviluppate attraverso le attività del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo - gruppo tutela spesa pubblica - sezione accertamento danni erariali della guardia di finanza.

Salvatore Cocina, 65 anni nato a Catenanuova, capo della Protezione civile regionale

Paolo Rizzo, 70 anni nato ad Agrigento e residente a Bagheria

Vincenzo Monterosso, 64 anni di Palermo

Alessandro Vaccarini, 65 anni nato a Roma e residente a Treviso

Maria Luisa Anelli, 63 anni di Taranto

Mario Scintu, 69 anni nato a Cagliari e residente a Roma

Giuseppe Iovino, 65 anni di Trapani

Giuseppe Salone, 55 anni di Marsala

Ignazio Marino, 61 anni di Trapani

Gaetano Lucci, 61 anni di Monte di Procida

Pietro Gianno, 64 anni di Trapani

Bartolo Favorito, 49 anni di Lipari

Alberto Francesco Di Pietra, 63 anni nato a Marsala e residente a Mazara del Vallo

Antonio Salvatore Brillante, 71 anni di Trapani

Pasquale Barbera, 62 anni di Mazara del Vallo

Tushara Tyron Gnanawardhana, nato in Sri Lanka e residente a Treviso

Dario Letizia, 43 anni di Lipari

Roberta Mandarano, 48 anni di Lipari

Sami Ghallat, 43 anni nato in Tunisia e residente a Lipari

Francesco Scaldati, 48 anni nato a Palermo e residente a Filicudi

Bartolo Esposito, 37 anni di Lipari

Alessandro Fonti, 32 anni di Lipari

Nicola Capone, 65 anni nato a Milano e residente a Lipari

Francesco Cannistrà, 58 anni di Lipari

Giorgio La Greca, 48 anni di Lipari

Natale Scaffidi, 65 anni di Lipari

Tindaro Scaffidi, 29 anni di Lipari

Davide Scaffidi, 26 anni di Lipari

Maria Pia Musumeci, 47 anni nata a Catania e residente a Giarre

Mauro Bellino, 44 anni nato a Catania e residente a Lipari

Francesco Gerbasi, 58 anni di Messina

Antonio Di Falco, 67 anni, e residente in Napoli

Indagata come persona giuridica anche la società armatrice proprietaria delle navi cisterna Marnavi S.p.A., con sede legale in Napoli, nella persona del legale rappresentante l'armatore Gennaro Ievoli.