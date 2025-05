Tartaruga intrappolata nella plastica salvata alle Eolie

Terza tartaruga salvata alle Eolie nelle ultime settimane. E ancora una volta si è mobilitato il team di Monica Blasi. La tartaruga era intrappolata nella plastica.

«Anche oggi giornata di emergenze - racconta la direttrice di Filicudi Wildlife Conservation Pronto Soccorso Tartarughe Marine - grazie al pronto intervento di Kate, Mario, Leonardo e Annette del catamarano “Solaris” e alla segnalazione della guardia costiera di Lipari abbiamo recuperato davanti alle ex spiagge bianche di pomice di Lipari la piccola “Lara”, una giovanissima Caretta caretta intrappolata in un sacco di plastica che le aveva strozzato una pinna anteriore fino ad amputargliela, il collo e una pinna posteriore attualmente messa male e parzialmente in necrosi».

«Dopo aver rimosso tutto il materiale plastico nelle strozzature – aggiunge - la piccolina è stata medicata ed è attualmente in cura nel “Turtle Point” di Lipari, appena inaugurato. Speriamo che non perda anche la pinna posteriore. Faremo il possibile. E grazie all'equipaggio super che l'ha salvata e a Katia, Juliene e Sandra che mi hanno aiutata con tutte le operazioni di trasporto e degenza della tartaruga”.