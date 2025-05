Lipari, l’Amerigo Vespucci tra i faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu

Dopo i velieri d’epoca dell’Odyssey del regista Christopher Nolan anche l’Amerigo Vespucci naviga tra i faraglioni Petra Minalda e Petru Luongo nel canale Lipari-Vulcano. Continua in Sicilia il tour del veliero più grande del mondo. Stamane ha navigato da Milazzo e poi ha puntato le vele verso le Eolie prima di arrivare a Palermo Gradita sorpresa per gli abitanti di Milazzo, Vulcano e Lipari che da terra o con barche al seguito l’hanno ammirata. Il passaggio della nave scuola della Marina Militare, simbolo dell’Italia in tutto il mondo a Milazzo si è visto nella tarda mattinata, quando il veliero ha fatto un veloce saluto alla città Mamertina con il tricolore e l’ammaina bandiera nei pressi della Marina Garibaldi, proseguendo verso il promontorio di Capo Milazzo e dopo aver attraversato le acque dell’Area marina protetta, ha navigato alla volta di Vulcano. Da Punta Bandiera è passato da Capo Grillo, Vulcano e “bocche di Vulcano”, dirigendosi verso Lipari per poi fare rotta su Palermo.