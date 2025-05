Lipari, in ospedale l’ortopedico è presente ma solo il lunedì e... per tre ore

In pratica chi subisce un infortunio ad un arto, deve presentarsi al pronto soccorso di Lipari - spesso proveniente da altre isole limitrofe - dove una volta effettuate le radiografie e avuta conferma del trauma dovrà, con mezzi propri e a spese proprie, raggiungere il porto di Lipari, prendere il primo aliscafo utile per Milazzo, una volta giunti al porto Mamertino, dovrà prendere un'auto privata con autista e raggiungere l'ospedale per poi, una volta effettuata l'eventuale immobilizzazione dell'arto fratturato, ripetere la stessa trafila, (auto-taxi- porto-aliscafo) per il rientro a Lipari o nelle altre isole dell'Arcipelago Eoliano dopo ore di peregrinazione e spostamenti lunghi e travagliati.

Ha richiesto un intervento «relativamente alla soppressione del reparto di ortopedia e conseguente riduzione della presenza nell'ospedale di ortopedici a livello ambulatoriale. Infatti usufruisce della presenza ambulatoriale di un ortopedico, nel solo giorno di lunedì dalle ore 08:00 alle ore 11:00. L’attività, limitata a poche ore e ad un solo giorno della settimana, nega il diritto alle prestazioni sanitarie, per tutti quei cittadini che possono subire traumi ossei e che per forza maggiore, vengono trattati presso l'ambulatorio ortopedico, operativo nel nosocomio di Milazzo e dintorni».

Nell’ospedale di Lipari l’ortopedico è presente solo il lunedì, dalle 8 alle 11, e per un infortunio a un arto si finisce anche a Sant'Agata Militello. Il consigliere comunale Christian Lampo di Rinascita Eoliana, visti i continui trasferimenti nei presidi della terraferma anche per una ingessatura, si è rivolto al direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì e all’assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni.

«Emerge, sin troppo evidente come questo stato dei fatti – puntualizza - mortifichi la dignità di ogni cittadino delle isole».

Il caso del trasferimento a Sant'Agata di Militello è accaduta a una signora di Canneto. Di solito si utilizza l’ospedale più vicino che è a Milazzo ma non sempre ci sono posti. Anche qui non mancano i disagi per casi del generi oltre che per la persona infortunata pure per i familiari.

Foto NotiziarioEolie.it