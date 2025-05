Truffa del finto carabiniere ad anziana, due arrestati a Patti

I carabinieri hanno arrestato a Patti in flagranza di reato per truffa aggravata resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 36enne ed un 46enne originari di Catania. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, con l’ormai tristemente noto raggiro del finto carabiniere avrebbero contattato telefonicamente un’anziana, riferendole che alcuni parenti sarebbero strati trattenuti in caserma per cause giudiziarie, con la conseguente richiesta di un pagamento in denaro o preziosi necessario a coprire la cauzione per l’immediato rilascio dei propri cari.

I militari sono riusciti a bloccare uno dei due malviventi, trovato con addosso diversi preziosi - anelli, orecchini, bracciali ed altro - e 1.950 euro in banconote di vario taglio consegnati dalla vittima ai due presunti truffatori. I militari hanno poi identificato anche l’altro uomo, rintracciato da poliziotti mentre si nascondeva all’interno di un edificio abbandonato.