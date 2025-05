Accoltellamento a Lipari, in azione l'elisoccorso

Tre interventi dell'elisoccorso in 24 ore anche per un ferito di Acquacalda dopo una lite. Il caso più grave si è verificato l’altro ieri, all’una di notte, dove a seguito di un litigio un isolano è rimasto ferito con un coltello in più parti del corpo.

Richiesta l'ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso e accertate le gravi condizioni con il velivolo del 118 ha raggiunto Messina ed è stato ricoverato in ospedale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo i militari dell'arma vi sarebbero stati «futili motivi dietro lo screzio». La vittima non è in pericolo di vita. Gli altri due interventi dell'elisoccorso hanno riguardato turisti che per malori sono stati trasferiti sempre in nosocomi di Messina.

Foto Notiziarioeolie.