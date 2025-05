Vulcano, incidente per una turista vicentina sul cratere: soccorsi difficili

Una turista vicentina di 67 anni si è infortunata sul cratere di Vulcano. Il marito che era al seguito per l'escursione sulla cima della montagna, ha lanciato l'allarme. A seguito di una caduta non ha potuto piu' continuare e sono intervenuti i volontari della Croce Rossa insieme ai carabinieri. Difficoltà anche per l'arrivo dell'elisoccorso perchè impegnato per altri interventi a Filicudi e Lipari e di conseguenza volontari e militari dell'arma si sono attivati con una barella per trasportarla a piedi fino al sentiero raggiungibile dall'ambulanza. Le difficoltà sono state anche accentuate dalla mulattiera che non versa nelle migliori condizioni. Dopo un paio di ore finalmente la vacanziera si è potuta trasferire alla guardia medica dove è stato accertato un trauma distorsivo alla caviglia con sospetta frattura. E dopo benquattro ore a seguito della nuova richiesta è intervenuto l'elisoccorso atterrato nella pista di Vulcanello e la donna si è potuta trasferire a Messina e ricoverare al Papardo.