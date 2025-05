A Lipari in località Santa Margherita è stata bruciata la tettoia di una villetta di turisti. La casa dei villeggianti era disabitata, di conseguenza sono scattate le indagini di carabinieri e vigili del fuoco per fare piena luce.

L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme che avevano già ridotto in cenere la tettoia si propagassero verso la casa.

Foto Notizieeolie.it