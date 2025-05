Scheletri in fondo al mare a Lipari, ma erano manichini

Un’immersione nei fondali e la scoperta di scheletri. Li hanno trovati, durante una gita, un gruppo di sub catanesi allo scoglio del Bagno di Lipari, divenuto ancor più famoso dopo le riprese per l’opera cinematografica del regista Christopher Dolan concluse qualche settimana fa.

Dopo il misterioso ritrovamento e i primi accertamenti si è chiarito che si tratta di manichini. Una ricognizione autorizzata dalla procura della Repubblica del tribunale di Barcellona è stata fatta dalla guardia costiera che ha proceduto a prenderli in consegna e a fare piena luce. Sono scattate le indagini per scoprire chi li ha gettati in mare.

Secondo una ricostruzione, i due manichini erano adagiati in fondo al mare ad una profondità di 18 metri, nella zona sottostante lo stabilimento termale di San calogero chiuso da ben 50 anni. Avvistati dal sub il primo pensiero è stato proprio quello che si potesse trattare di “scheletri umani”. Nel mare eoliano negli ultimi anni sono stati rinvenuti ben cinque cadaveri, poi accertato che si trattava di extra comunitari morti durante le traversate.