Allagamenti a Ginostra per le piogge, niente corrente elettrica

La piccola frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia, che da un paio d’ore cade sull’arcipelago, è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con l’acqua che ha trascinato sulle stradelle portando fango, pietre e detriti vari, rendendole impraticabili. Il borgo è anche senza luce in quanto l’acqua avrebbe invaso la centralina elettrica. La situazione sta creando forti disagi non solo ai residenti ma anche al nutrito numero di turisti arrivato ieri nel borgo.