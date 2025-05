Ferisce la compagna con un coltellino al volto e alla nuca, arrestato

Arrestato dai carabinieri a Giardini Naxos un uomo per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, ferita con un’arma da taglio. L’arresto è stato compiuto in flagranza di reato dalle pattuglie dell’Arma che si sono recate nell’abitazione della vittima che aveva chiamato il 112.

L’attività investigativa avviata dai militari in seguito alla denuncia presentata, ha consentito di accertare che la donna da circa quattro mesi ha subito continue vessazioni fisiche e psicologiche da parte del compagno che qualche giorno prima l’aveva colpita al volto e alla nuca con un coltellino. Il 39enne arrestato è stato condotto in caserma e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.