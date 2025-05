Ginostra, ripristinata l'elettricità dopo oltre 17 ore

È stata ripristinata, dopo oltre 17 ore e una lunghissima notte al buio, l’erogazione elettrica a Ginostra. Nel piccolo borgo delle Eolie sono arrivati i tecnici dell’Enel, intervenendo sul guasto causato dal nubifragio di ieri pomeriggio. Pietre e fango, trascinate a valle dalle acque meteoriche, hanno tranciato i cavi che scorrono, senza alcuna protezione, sul letto del torrente.

Una situazione che rischia di ripetersi ad ogni temporale e la cui soluzione sarebbe, così come più volte, richiesto dagli isolani, fare passare i cavi per via area. Intanto, sia nella frazione che a Stromboli si fa la conta dei danni causati dalle esondazioni dei torrenti, le cui acque hanno invaso stradelle e pertinenze delle abitazioni.