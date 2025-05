Lipari, in agitazione i lavoratori del dissalatore: sospeso lo straordinario

«In ossequio alla essenzialità del servizio e alla legislazione che ne tutela la continuità da fornire all'utenza – precisa - saranno, ovviamente, garantite tutte le operazioni atte a mantenere la regolarità ordinaria, nonché tutte quelle prestazioni che attengono a eventuali situazioni di emergenza che possano mettere a rischio l'erogazione stessa del servizio. Non saranno garantite prestazioni straordinarie non strettamente attinenti con quanto previsto dalla legislazione di garanzia del servizio essenziale. Gli eventuali interventi richiesti saranno presi in esame e concordati tra azienda, ente locale e la nostra organizzazione sindacale, al fine che permanga efficace e concreto il diritto di protesta da parte dei lavoratori».

«Nonostante la recente corrispondenza con la società palermitana che gestisce l’impianto di Canneto Dentro – dice il segretario Donato – abbiamo accertato insieme ai lavoratori che ad oggi non è pervenuto il saldo completo delle spettanze arretrate vantate dagli stessi. Di conseguenza ci vediamo costretti, come concordato con le maestranze unitamente firmatarie della stessa nota, a dichiarare lo stato di agitazione con l'immediato blocco di tutte le prestazioni straordinarie».

Il segretario Donato ha invitato la direzione aziendale della Sopes e tutti gli attori «coinvolti in questa spiacevole vicenda a farsi carico ognuno della propria responsabilità rispetto all'andare incontro ad una rapida soluzione della controversia. In assenza di risposte concrete nel breve, insieme ai lavoratori ci riserviamo ulteriori iniziative di protesta, che saranno intraprese nel rispetto della vigente normativa sull'esercizio del diritto di manifestare ed astenersi dal lavoro nei servizi pubblici essenziali».

Con la stagione turistica che si avvia a entrare nel vivo, tra gli isolani e i villeggianti cresce la preoccupazione per carenze che potrebbero registrarsi con la gestione del servizio idrico che peraltro è già deficitario perché l’impianto per l’isola di Lipari non ha mai potuto funzionare a pieno regime (garantisce circa 4 mila tonnellate di acqua giornaliera) e non è un caso che per assicurare il fabbisogno di abitanti e vacanzieri intervengono le navi della società Marnavi di Napoli.

Foto Notizarioeolie.it