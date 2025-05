Lipari, disavventura per un turista: viene morso da un cane e finisce al pronto soccorso

Per due giovani turisti in vacanza a Lipari doveva essere una bella giornata di un bagno al mare, ma dopo aver percorso il sentiero che conduce alla spiaggia di Valle Muria che s’affaccia sui faraglioni si sono imbattuti in tre cani di grossa taglia.

Uno dei quali improvvisamente ha assalito il turista italo-tedesco e lo ha morso all’avambraccio. Illeso, invece, il compagno di viaggio, un giovane finlandese. La vittima, per sfuggire all'aggressione, non ha potuto fare altro che tuffarsi in mare. I cani a quel punto si sono allontanati e l’amico ha potuto dare il primo soccorso e trasportarlo in ospedale tra non poche difficoltà, visto il sentiero ben distante dalla strada principale. Grazie a dei passanti, i due hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale. Dove i medici hanno procedute a punture con antirabbici, antitetanici, cura con antibiotici e prognosi di almeno sei giorni. Una segnalazione è stata fatta alla polizia municipale.