Colonie feline a Vulcano, al via la campagna di sterilizzazione. Apre a Lipari il primo ambulatorio veterinario comunale

A Vulcano due giorni di campagna straordinaria di sterilizzazione di colonie feline. «Un passo importante – spiega il sindaco Riccardo Gullo - per contrastare il fenomeno del randagismo e intervenire con determinazione per la tutela degli animali e degli abitanti dove, da anni, la riproduzione incontrollata di gatti liberi ha determinato una condizione di forte preoccupazione e molti disagi. L’intervento straordinario è stato possibile grazie alla buona collaborazione tra Asp di Messina, Comune di Lipari, volontari presenti sul territorio, e alla disponibilità della parrocchia che ha concesso l’utilizzo di un proprio locale».

A Lipari, intanto, ha aperto il primo ambulatorio veterinario comunale. «La situazione straordinaria di Vulcano – puntualizza il sindaco Gullo - ha richiesto un intervento specifico, ma il fenomeno del randagismo va gestito e contrastato in tutte le isole del territorio comunale. Per questo, è stato finalmente autorizzato il primo ambulatorio veterinario Comunale, in località San Vincenzo, nella frazione di Canneto. Lì, dove è attiva la degenza temporanea degli animali comunali, abbiamo provveduto a completare l’allestimento dell’ambulatorio veterinario che, finalmente, ha ottenuto il parere positivo dell’Asp. Lipari sarà uno dei primi Comuni siciliani dotati di un ambulatorio veterinario come previsto dalla legge regionale n.15 del 2022».

A partire dal mese prossimo, il servizio veterinario dell’Asp di Messina programmerà la presenza di veterinari specializzati che, periodicamente, potranno effettuare interventi di sterilizzazione e microchippatura su cani e gatti randagi di tutte le isole del Comune.

«Finiscono così – evidenzia il direttore Cuccì - i “viaggi della speranza” che, i questi anni, hanno costretto i volontari a portare gli animali randagi da sterilizzare nel più vicino ambulatorio Asp a Barcellona Pozzo di Gotto, con notevole dispendio di tempo, soldi ed energie».

