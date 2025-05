Un caso di encefalite a Lipari, studente in terapia intensiva e scuole chiuse

Un caso di encefalite che riguarda uno studente ha fatto scattare l’allarme all’Istituto Isa Vainicher Conti, la scuola più grande delle Eolie con oltre 500 giovani. Il ragazzo è ricoverato al policlinico di Messina in terapia intensiva con «sindrome encefalica di dubbia origine virale». La dirigente scolastica Tommasa Basile si è subito attivata e con una nota che riguarda la patologia «ancora non definita», ha immediatamente deciso la sospensione delle lezioni invitando sia gli studenti, docenti e personale Ata a lasciare il plesso scolastico.

Informati anche tutti gli altri dirigenti dei plessi scolastici dell’isola e anche le scuole calcio e per precauzione sono state sospese le attività. Il sindaco Riccardo Gullo e il sindaco della Città Metropolitana hanno disposto la chiusura dei plessi scolastici per far effettuare la disinfestazione dei locali. Grande apprensione ovviamente tra le famiglie e panico diffuso per le vie del centro.

A smorzare le preoccupazioni è intervenuto il dirigente medico dell’ospedale di Lipari Enzo Compagno «Prima di provvedere a profilassi o terapie bisogna fare la diagnosi ed al momento l'ipotesi è che la diagnosi indirizzi verso una patologia a bassissima contagiosità, che avviene anche nelle forme più gravi per contatto diretto e non per interposta persona. Qua parliamo di terapie per cui necessitano competenze tecniche che non si acquisiscono su Google».