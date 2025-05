Auto si ribalta tra Sant’Agata e Torrenova, perde la vita un 38enne

Tragedia nella serata di ieri sulla statale 113 tra Sant’Agata Militello e Torrenova, dove ha perso la vita Domenico De Luca, 38 anni. A darne notizia Gazzetta del Sud.

L'uomo viaggiava da solo a bordo della propria autovettura verso il centro santagatese quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il terrapieno nella corsia opposta e si è ribaltato.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno subito avvisati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.