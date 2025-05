Lipari, «inagibile» lo scalo alternativo per l’attracco degli aliscafi con lo scirocco

Eolie, per la portualità delle isole piove sul bagnato. Neppure il tempo di completare i lavori nella banchina di Sottomonastero dove attraccano navi e aliscafi ed è stato interdetto all'attracco dei mezzi lo scalo alternativo di Punta Scaliddi. L'ordinanza è stata firmata dal tenente di vascello Fabio Cicero dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.

È stato rilevato dopo gli accertamenti che «gli arredi portuali destinati all’ormeggio dei mezzi veloci di linea, risultano ammalorati e non idonei al sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio dei mezzi veloci». È stata sollecitata l'amministrazione comunale ad intervenire.

Punta Scaliddi è utilizzato dagli aliscafi come scalo alternativo allorquando con lo scirocco non si riesce ad ormeggiare nell'approdo principale. A Canneto, invece, continua a essere utilizzato il porticciolo dagli armatori con i loro vaporetti per imbarcare i turisti escursionisti, a Marina Corta ci sono grate scoperte così come a Porticello e Acquacalda, entrambi ancora inagibili dopo le mareggiate di venerdì 17 gennaio. Per non parlare di Filicudi sia nel porto principale che a Pecorini. L’unica buona notizia è a Vulcano. Entro giugno dovrebbe essere operativo il nuovo porto degli aliscafi a Levante.