Stromboli, accelerato l’iter per la messa in sicurezza dei torrenti

Sono in via di completamento, a Stromboli, i primi lavori di sgombero della terra e ripristino della viabilità in seguito alla pioggia che, il 15 maggio scorso, ha causato l’esondazione di alcuni torrenti sull’isola ed a Ginostra. La giunta Gullo, nell’immediatezza, ha affidato questi primi interventi a due ditte locali: la “Marea” a Stromboli, e “L’ Arcata” a Ginostra. A Stromboli la viabilità è stata interamente ripristinata. Restano da rifinire alcuni tratti e lo spazzamento. A Ginostra, sgomberato il tratto più colpito dal versamento di detriti, si continua a lavorare.

«L’evento del 15 maggio – spiega il sindaco Riccardo Gullo - segue le alluvioni dei mesi di ottobre/novembre scorsi, che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale gestita, in qualità di commissario delegato, dal presidente della Regione Renato Schifani. Mentre il Comune, con il sostegno del dipartimento regionale della Protezione Civile, si sta occupando dello sgombero delle strade, l’ufficio del commissario delegato ha elaborato e inviato la sua proposta di piano degli interventi di messa in sicurezza dei torrenti, affidati alla direzione e programmazione dell’Autorità di Bacino e del Genio Civile».