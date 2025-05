Incidente sull'autostrada Messina-Palermo: due donne in gravi condizioni, lunghe code

Grave incidente lungo l'Autostrada A20 Messina Palermo poco dopo le 18. All'altezza del viadotto Caronia, due automobili sono entrate in contatto, causando un sinistro che per il momento sta bloccando la marcia in direzione Palermo. Due donne gravemente ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale con l'ausilio dell'elisoccorso. Un terzo ferito è stato trasportato in ambulanza. Sul posto i mezzi di soccorso sanitario e la Polstrada. Il traffico per il momento è bloccato a Sant'Agata di Militello e fatto proseguire lungo la Ss113.