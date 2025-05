Ucciso a colpi mazza baseball nel Messinese, condanna a 8 anni in appello

La Corte d’assise d’appello di Messina ha condannato a 8 anni Paolo Carbone accusato di omicidio preterintenzionale.

Al centro del processo la morte del messinese Sergio Romeo, 48 anni, colpito con una mazza da baseball al culmine di un litigio avvenuto il 6 giugno 2023 a Venetico e deceduto due giorni dopo, l’8 giugno, all’ospedale Fogliani di Milazzo dove era arrivato in condizioni gravi.

Il processo di primo grado, con il rito abbreviato, si era concluso con la condanna a 13 anni e 4 mesi per Carbone. La Corte d’assise d’appello pur confermano l’accusa di omicidio preterintenzionale ha escluso l’aggravante dei futili motivi. L’uomo è stato quindi condannato a 8 anni e 30 mila euro di provvisionale per ciascuna delle parti civili, la moglie e i figli che sono stati rappresentati dall’avvocato Alessandro Faramo. Carbone, difeso dall’avvocato Alessandro Trovato, era stato rintracciato in provincia dell’Aquila dai carabinieri per una vicenda che inizialmente sembrava una caduta dalla bicicletta, come aveva raccontato la stessa vittima. Dalle indagini emerse però che i due litigarono per un piccolo debito di 20 euro, Romeo fu colpito con una mazza riportando un trauma toracico addominale con frattura della milza e shock emorragico. Due giorni dopo morì.