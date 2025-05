La morte del 38enne cingalese nella galleria Baglio a Messina, c'è un quarto indagato

C'è un quarto indagato per omicidio stradale nell'inchiesta che la sostituta procuratrice Giorgia Spiri ha aperto sulla morte del 38enne cingalese Thamel Shivanta, deceduto giovedì scorso in seguito ad un incidente nella galleria Baglio della tangenziale di Messina. A darne notizia Gazzetta del Sud.

Il magistrato ha nominato un esperto di infortunistica stradale, l'ingegnere palermitano Mauro Trombetta, che dovrà visionare le quattro autovetture ed il ciclomotore, tutti posti sotto sequestro e cercare di determinare le cause del sinistro.

Fondamentale sarà anche l'esito della autopsia, in programma domani al Policlinico, che dovrà stabilire se Thamel Shivanta sia morto per la caduta dallo scooter o se fosse ancora vivo quando è stato investito dalle auto che sono sopraggiunte ed i cui conducenti non hanno fatto in tempo a frenare o a scansarlo.