«A rischio» durante la notte l'eliporto di Ginostra

«La pista eliportuale di Ginostra utilizzata dall’elicottero del 118 è a rischio nelle ore notturne». Lo ha segnalato il personale dell’elisoccorso in occasione di un intervento per prelevare un paziente affetto da malore, effettuato nel piccolo borgo dell’isola di Stromboli. E nel corso della ricognizione hanno riscontrato delle anomalie alla pista del 118 di Ginostra e se non si interverrà in tempi brevi hanno riferito «possono pregiudicare l'atterraggio nelle ore notturne».

Il presidente del locale comitato Gianluca Giuffrè lancia un appello alle autorità preposte: «Nessuna manutenzione e controllo all'elipista che oltre a servire per i soccorsi è di vitale importanza in caso di eruzioni vulcaniche. Mi auguro che non succeda mai nulla nelle ore notturne e che si intervenga immediatamente».

La stessa pista più volte è anche «assalita» da capre che dalla montagna sovente scendono nel villaggio abitato da una quarantina di persone che nel periodo estivo arrivano anche a mille.