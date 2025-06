Eolie, la guardia costiera sequestra la nave dei rifiuti

Sequestrata la nave dei rifiuti utilizzata nelle isole Eolie e che era stata noleggiata dalla società Maripol di Messina in sostituzione del mezzo che per manutenzione è finito in cantiere. La nave noleggiata dal 26 aprile è di proprietà della società «Traspemar» di Napoli, amministrata da Angelo Marrazzo finito ai domiciliari a Ischia in una inchiesta condotta dalla Dda.

La nave «Don Angelo» partita dalle Eolie è stata fermata e sequestrata nel porto di Milazzo dalla guardia costiera, su disposizione della procura della Repubblica di Barcellona. L’operazione congiunta della Cp e della polizia di Stato sull’isola d’Ischia, riguarda un decreto di sequestro nei confronti della «Traspemar», che si occupa del trasporto di merci speciali e rifiuti da e per l’isola.

La procura di Napoli, indaga su «un presunto traffico illecito di rifiuti pericolosi e influenze illecite legate alla gestione delle attività portuali». Oltre alla nave noleggiata a Lipari è stato anche sequestrato a Ischia il traghetto «Giuseppina I».