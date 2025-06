Omicidio a Pace del Mela, il cadavere ritrovato in una strada che costeggia la A20

Un uomo di 42 anni, Angelo Pirri, di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trovato morto nella cunetta di una strada adiacente alla via Nazionale che costeggia la A20, in località Giammoro, una frazione di Pace del Mela, nel Messinese. L’uomo sarebbe stato ucciso con colpi di pistola. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta per omicidio.

Indagano i carabinieri. Il procuratore capo di Barcellona, Giuseppe Verzera, che coordina l’inchiesta, ha effettuato un sopralluogo dove è stato scoperto il cadavere. Gli investigatori ipotizzano che la vittima abbia cercato di sfuggire a chi, armato, lo stava minacciando, lanciandosi a piedi nella stradina sterrata dove è stato raggiunto e ucciso.