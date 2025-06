Eolie, fondi dalla Città Metropolitana per la messa in sicurezza di ponti e strade

«Abbiamo affidato – spiega il sindaco metropolitano Federico Basile - le attività propedeutiche di studio e progettazione, finanziate dal ministero delle infrastrutture e trasporti, che definiranno la reale valutazione dei rischi strutturali e geomorfologici che coinvolgono i ponti Pietraliscia, Lisca Bianca, il ponte “Porticello”, ricadenti sulla strada provinciale 180, e il ponte sulla strada provinciale 181/E, che si snodano nell'area delle ex cave di pomice, interessata da importanti condizioni di dissesto. Le indagini tecniche e le analisi specialistiche si pongono l’obiettivo di definire strategie di messa in sicurezza e di stabilizzazione delle infrastrutture in un’area particolarmente fragile dal punto di vista ambientale e morfologico».

Ecco le opere previste: progettazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza riguardante i due ponti di Porticello (Pietra Liscia e Porticello); gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale in località Bagnamare (circa 300.000 mila euro), già appaltati; gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione e sistemazione di alcuni trattai delle strade provinciali di Lipari e di Vulcano (circa 300.00 mila euro), già appaltati; avvio dell’affidamento dei lavori di pulizia e di scerbamento delle strade provinciali.

Alle Eolie «pioggia di quattrini» dalla Città Metropolitana di Messina per mettere in sicurezza i due ponti pericolanti di Porticello e la strada più frequentata di Bagnamare a rischio crollo. Da anni le richieste degli amministratori comunali di Lipari, delle associazioni, di isolani, villeggianti e turisti. E ora finalmente arrivano i quattrini.

«Ma l'attività di riqualificazione viaria dell'ex Provincia prosegue con ulteriori azioni – puntualizza Basile - è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 178, 179 e 181/B, finanziati con fondi pubblici per un importo complessivo di circa 259.291 euro, che prevedono interventi puntuali e diffusi lungo le vie di competenza metropolitana, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e risolvere criticità strutturali e funzionali delle arterie stradali nelle isole interessate. In parallelo, è stato finanziato con fondi ex Anas un progetto strategico per il consolidamento della galleria e la difesa costiera sulla strada provinciale 181 di Pignataro, a Lipari, per un importo complessivo di 399.000 euro. L’intervento mira a rafforzare il costone sovrastante la galleria e a proteggere un tratto di strada soggetto a erosione, in un’area di grande importanza per la mobilità interna all’isola. Questi lavori sono fondamentali per garantire la stabilità del territorio e prevenire eventuali rischi legati a fenomeni di dissesto. Inoltre, sono previste operazioni di scerbatura e pulizia delle banchine e delle pertinenze stradali, attività che assumono un ruolo preventivo in vista della stagione estiva e della crescente attenzione alla prevenzione degli incendi, tutelando così la sicurezza pubblica e l’ambiente».

Le reazioni

Il sindaco Riccardo Gullo: «Buone notizie da parte del sindaco della Città Metropolitana di Basile pervenute tramite il direttore generale Pippo Campagna, riguardanti l’imminente avvio di opere necessarie. A nome dell’amministrazione comunale lo ringrazio per aver accolto le richieste e i solleciti avanzati negli ultimi tempi per l’ottenimento dei predetti interventi ormai non più procrastinabili».

Nuccio Russo, presidente del consiglio comunale di Lipari e consigliere metropolitano: «Ricevo dal sindaco metropolitano Basile la comunicazione telefonica che finalmente si sono sbloccati i fondi per ripristinare alcune strade del territorio comunale e partirà anche l’affidamento per la scerbatura di tutte le frazioni di Lipari di Vulcano e di Filicudi dove sarà possibile anche ripristinare alcuni tratti di strada. Finalmente il territorio eoliano si comincia a mettere in sicurezza…».

Foto NotiziarioEolie.it