Lipari, il centro di riabilitazione tornerà ad essere operativo

A Lipari il centro di riabilitazione di Canneto tornerà ad essere operativo per una ventina di bambini ed una decina di adulti da tempo in lista d’attesa. Decisivo è stato l’incontro che si è tenuto all’Asp di Messina tra Salvatore Naso, garante per le persone disabili del Comune e il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta ed il responsabile del distretto sanitario Sergio Quarata.

I bambini e gli adulti in lista d’attesa, saranno “tutti” presi in carico nella prossima settimana e i trattamenti riabilitativi si svolgeranno presso il centro di riabilitazione neuropsicomotoria di Canneto, in modo da non rallentare i servizi in atto svolti dalla Ssr presso i locali dell’ex asilo nido di Lipari e afferma il garante Naso «ridare vita ad una struttura nata per questo fine fine ed allo stato tristemente disabitata».

«Per l’inizio inizio dei trattamenti – spiega il direttore Cuccì – i pazienti piccoli e grandi saranno affidati ad un’altra ditta privata in convenzione che già ha manifestato la propria disponibilità ad iniziare subito avendo già a disposizione una fetta di finanziamento in convenzione non ancora sfruttato. Non è escluso che in seguito si possa proseguire con assunzioni stabili della stessa Asp al fine della normale prosecuzione delle terapie nel tempo».