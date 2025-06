Stromboli, nuovo sistema di allarme per il controllo del cratere più esplosivo delle Eolie

«Giovedì 12 giugno – afferma il sindaco Ricardo Gullo - tra le 10:30 e le 14, saranno effettuati dei test operativi per l’entrata in esercizio sperimentale del nuovo sistema di allarme per la segnalazione di maremoto e per l’attività esplosiva parossistica del vulcano Stromboli. I test si svolgeranno in 2 fasi e saranno preceduti dalla diffusione del seguente messaggio vocale: “Questo è un messaggio di test della Protezione Civile, non è richiesta alcuna azione in 2 lingue (italiano, inglese) seguito da un suono che annuncerà l’inizio dei test».

La prima fase riguarderà il test per la segnalazione di un’esplosione parossistica: le sirene emettono un suono seguito dal messaggio vocale “Esplosione parossistica a Stromboli nei prossimi 5 minuti, allontanati immediatamente dalla costa e trova riparo dentro un edificio” oppure “Esplosione parossistica a Stromboli nei prossimi 5 minuti, allontanati immediatamente da quest’area e raggiungi il centro abitato”. Le sirene attivate saranno quelle presenti a Stromboli e a Ginostra.