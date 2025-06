Minaccia la moglie con un martello, un 67enne arrestato a Messina

Minaccia la moglie con un martello, lei spaventata si chiude in una stanza e chiede l’intervento della polizia: con l’accusa di maltrattamenti in famiglia la polizia ha arrestato a Messina un 67enne.

Tra i due era nata una lite e l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, sarebbe passato alle vie di fatto minacciando la moglie con un martello.

La donna ha anche raccontato di aver ricevuto, in passato, minacce di morte oltre alle aggressioni. L’uomo è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.