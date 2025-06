Salina, al MareFestival anche il «Villaggio della Salute»

Salina, al «MareFestival» che inizia venerdì 13 non solo Alessandro Preziosi, Massimo Boldi, Ezio Greggio ma anche il villaggio della Salute. Su iniziativa dell’Asp di Messina ci saranno a Malfa screening gratuiti «per costruire una comunità più sana e consapevole» si propone il direttore generale Giuseppe Cuccì. Si svolgerà presso il centro congressi e la guardia medica «e – aggiunge - rappresenta una preziosa opportunità per promuovere la salute e la prevenzione tra i cittadini. La manifestazione, che unisce salute e cinema, si è affermata negli anni come un'importante piattaforma di sensibilizzazione sui temi della salute pubblica».

Le attività del «Villaggio della Salute» si terranno venerdì 13 giugno dalle 16 alle 18 e sabato 14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente a questo importante evento, dove avranno l'opportunità di ricevere consulenze sanitarie e informazioni utili per migliorare il proprio benessere.

«Particolare attenzione – puntualizza Cuccì - è rivolta alle isole Eolie, dove l'accesso a servizi sanitari può risultare più complesso. Il nostro impegno è garantire che anche le comunità possano beneficiare di attività di screening di alta qualità». Si offriranno una serie di attività sanitarie tra cui screening oncologici a cura della dottoressa Rosaria Cuffari direttrice Centro gestionale screening, visite senologiche, ricerca del sangue occulto nelle feci ritirando il kit in farmacia per lo screening del colon retto; prevenzione dei tumori cutanei e dermascopia; screening cardiovascolare; del diabete e controllo glicemia; promozione nutrizionale e sani stili di vita ecc.