Centri estivi per i bambini, arrivano i contributi dell'Inps: c’è tempo fino al 26 giugno per le domande

Resteranno aperte fino al 26 giugno, le domande per ottenere i contributi Inps destinati alla partecipazione dei minori ai centri estivi. Un’opportunità importante per molte famiglie che, con la chiusura delle scuole, si affidano a queste strutture per conciliare i tempi di vita e lavoro, soprattutto nelle grandi città.

Il bando è rivolto ai minori tra i 3 e i 14 anni, figli (o orfani ed equiparati) di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione. Il contributo, riconosciuto per un minimo di una settimana e fino a un massimo di quattro settimane anche non consecutive, è calcolato in percentuale sull’importo più basso tra 100 euro a settimana (massimo erogabile) e il costo effettivo del centro, tenendo conto dell’Isee del nucleo familiare.

Per i nuclei con Isee fino a 8.000 euro il rimborso sarà totale (100%). La percentuale scende progressivamente fino all’80% per chi ha un Isee superiore a 56.000 euro o non lo presenta.

Particolare attenzione è riservata ai giovani con disabilità grave o gravissima: in questi casi, il contributo sarà maggiorato del 50% per coprire le spese legate all’assistenza dedicata durante il soggiorno nei centri estivi diurni.